HS: Helsingissä kytee ludeongelma – luteita päätyy koteihin jätelavoilta

Jätelavoilla on lehden mukaan käynyt roskalavaharrastajia, jotka ovat vasta myöhemmin saaneet tietää mahdollisista luteista. Ainostaan osassa lavoista on lukenut ludevaarasta.

Helsingin Sanomien haastatteleman Isännöintiliiton Helsingin asiantuntijan Hannu Puiston mukaan jätelavojen tilaamisesta päättää useimmiten taloyhtiön hallitus. Mikäli taloyhtiössä on ludeongelma, taloyhtiöt tilaavat useimmiten paikalle tuholaistorjujan, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

Toimitusjohtaja Martin Svanljung tuholaistorjuntayritys Anticimexista kertoo lehdelle, että usein yksittäiset ihmiset vievät taloyhtiön pihaan tilatulle lavalle tavaroita, joissa on luteita tai niiden munia.

– On ihmisiä, jotka eivät ehkä halua kertoa, että on ludeongelma. He eivät kerro taloyhtiölle eivätkä tilaa ludetorjuntaa, vaan päättävät itsenäisesti hävittää tavarat ja sillä tavalla päästä ongelmasta eroon.