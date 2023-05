HS: Helsingin uimahallien suihkuissa on salakuvattu videoita ja julkaistu niitä pornosivuille

Helsingin Sanomat kertoo, että Mäkelänrinteen uimahallissa ja Helsingin uimastadionilla miesten suihkutiloissa salakuvatuilla videoilla näkyy kymmeniä uhreja. Kamera on ilmeisesti ollut piilossa pyyhetelineessä pyyhkeiden alla.

Mies on poliisin mukaan julkaissut salaa kuvaamiaan videoita netissä pornosivustolla. Osa videoista on useiden minuuttien mittaisia. Salakuvausta on tehty ainakin vuonna 2020, mutta tiedossa ei ole, onko salakuvauksia tehty myös tuota ennen tai jälkeenkin.