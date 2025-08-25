HS: Häkämies jää ensi keväänä pois EK:n johdosta

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies jää eläkkeelle tehtävästään sopimuksensa mukaisesti ensi vuoden toukokuussa.

Jyri Häkämiehen eläkkeelle jäämisestä kertoi Helsingin Sanomille EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

Cantellin mukaan toimitusjohtajan vaihdosta ja seuraajan haun aloittamisesta päätettiin perjantaina EK:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa. Hän ei osannut vielä arvioida, kauanko haussa kestää.

– Jouluna saattaa olla jotain kerrottavaa, Cantell arvioi.

Häkämies aloitti EK:n johdossa marraskuussa 2012. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, puolustusministerinä ja elinkeinoministerinä.