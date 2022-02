Timo Jaatinen lähtee Metsäteollisuuden toimitusjohtajan paikalta

– Nämä vuodet Metsäteollisuus ry:n johdossa ovat olleet hienoja ja antoisia – mutta aikansa kutakin. Nyt on hyvä aika lähteä, Jaatinen kirjoittaa.

Olennaista toimitusjohtajakaudessa on Jaatisen mukaan ollut uudistaminen. Esimerkiksi vuonna 2020 Metsäteollisuus päätti lopettaa työehtosopimuksista sopimisen ja antaa vastuun alan yrityksille.

– Metsäteollisuus ry on irtautunut työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen on toimialalla siirtymässä yritystasolle. Olen ollut vahvasti sitoutunut uudistuksen läpiviemiseen ja nyt järjestön velvoitteet muutosprosessissa on hoidettu.