HS-gallup: SDP vaaleihin johdossa – keskusta pyyhältänyt ohi perussuomalaisista

Kokoomus on gallupin mukaan toisena ja keskusta on kirinyt kolmanneksi.

SDP on lähdössä kunta- ja aluevaaleihin niukassa johtoasemassa, kertoo HS-gallup. Kokoomus on toisena molemmissa vaaleissa. Keskusta on kirinyt perussuomalaisten edelle kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Kuntavaaleissa SDP saisi HS-gallupin perusteella nyt 21,8 prosentin osuuden äänistä, kun kokoomusta äänestäisi 20 prosenttia. Kahden suurimman puolueen kannatus noudattelee puolueiden eduskuntavaalikannatusta. Ero kärkipuolueiden kannatuksessa mahtuu kuitenkin gallupin virhemarginaaliin.

Kolmanneksi ja neljänneksi suosituimman puolueen järjestys poikkeaa eduskuntavaalikannatuksesta. Keskusta ohittaa gallupin perusteella perussuomalaiset niin kunta- kuin aluevaaleissa.

Verrattuna edellisiin kuntavaaleihin asemiaan ovat gallupin perusteella parantaneet SDP ja vasemmistoliitto. Vihreiden ja vasemmistoliiton keskinäinen kilpailu on kiristynyt. Puolueet ovat gallupissa rinta rinnan 9,2 prosentissa.

Mittauksen toteutti Verian, joka haastatteli tässä kuussa noin 2 000 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on runsaat kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kuntavaalit ja aluevaalit järjestetään samanaikaisesti sunnuntaina 13. huhtikuuta.

Siirry tästä MTV:n kuntavaalikoneeseen.