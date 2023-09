HS-gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena

Kyselyssä toiseksi suosituin puolue on pääministeripuolue kokoomus 21 prosentin kannatuksella. Kolmantena on perussuomalaiset, jota äänestäisi 18,4 prosenttia vastaajista.

Perussuomalaisten kannatus on laskenut jokaisessa HS:n kyselyssä kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kaikkiaan laskua on puolueen vaalituloksesta 1,7 prosenttiyksikköä.

Myös kokoomuksen kannatus on ollut laskussa HS:n kyselyissä heinäkuusta lähtien. Puolueen kannatus on laskenut heinäkuun kyselystä prosenttiyksikön verran. Kevään vaalitulokseen verrattuna kokoomuksen kannatus on sen sijaan kasvanut 0,2 prosenttiyksikköä.