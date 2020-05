Hotellien kysyntä on kasvanut ja Sokos-hotellit availevat oviaan – perinteistä aamiaista on kuitenkin turha odottaa

– Kahden viime viikon aikana piristymistä on nähty. Avoinna olevien hotelliemme käyttöasteet ovat nousseet hieman. Ne ovat edelleen alhaisia verrattuna normaaliaikaan.

Jättimäiset yt-neuvottelut

Sokotel aloittaa kuitenkin yt-neuvottelut lomautusten jatkosta. Lähes koko henkilökunta, tuhat työntekijää, on ollut lomautettuna.

Viime viikkoina Sokotelin 26 hotellista neljä on ollut auki. Yrityksellä on Suomessa 21 hotellia, Virossa ja Venäjällä viisi. S-ryhmän osuuskaupoilla on 32 Sokos-hotellia.