Hotelli Tornin mysteeritapaus: Poliisi ei ole vieläkään päässyt kuulemaan epäiltyä 50-vuotiasta naista – tämä tapahtumista tiedetään

– Poliisin näkökulmasta nyt on seesteinen vaihe, kun asianomaiset on kuultu ja tuntematon aine on tutkinnassa, Granroth kertoo.

– Rikosnimikkeenä on vahingonteko, koska tämähän on ollut yritystoimintaa kohtaan vahingollista, kun on jouduttu sulkemaan se paikka ja on aiheutettu ihmisille vaaraa ja sen lisäksi on syytä epäillä törkeää pahoinpitelyä, Granroth sanoo.