Hornet päätyi Venäjän propagandavideolle – "Täysin mahdollista, että kyseessä on suomalainen"

Pommikoneita on saattamassa venäläinen Suhoi Su-27 tai uudempi Suhoi Su-30-hävittäjä, arvioi Puolustusvoimien entinen komentaja ja nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.).

Yhdessä kohtaa videolla vilahtaa Hornet-hävittäjä, mutta sen tunnuksista ei kuitenkaan saa selvää. Lindbergin mukaan on täysin mahdollista, että videolla näkyy suomalainen Hornet-hävittäjä.

– Todennäköisesti se on kuvattu Itämeren yläpuolella, niin silloin on täysin mahdollista, että kyseessä on suomalainen Hornet normaalilla tunnistuslennolla kansainvälisessä ilmatilassa, Lindberg sanoo MTV Uutisille.