Hongkong tuskin houkuttelee suomalaisyrityksiä ensi vuonnakaan – mielenosoitukset vaikuttaneet eniten matkailupalveluihin

Isolan mukaan liiketoiminta on kuitenkin jatkunut tähän mennessä varsin normaalina, alueen poliittisesta tilanteesta huolimatta.

Isolan mukaan on luonnollista, että yritykset saattavat katsoa toiseen suuntaan, kun jotain tämänkaltaista tapahtuu maailmalla. Näin tapahtui muun muassa Yhdysvaltojen kohdalla, kun istuva presidentti Donald Trump astui Valkoiseen taloon. Samalla tavoin suomalaisten yritysten toiminta on ollut heikompaa esimerkiksi Iranissa.

– Hallinnoimme 18:aa kahden maan välistä kauppayhdistystä, ja osalla niistä on tällä hetkellä jäsenyys kovassa kasvussa, toisilla taas ei. Toiminta on kuitenkin yhtä relevanttia niin kriisiaikoina kuin kasvun vuosina, ja meidän tehtävänä on tuottaa faktoihin perustuvaa tietoa jäsenille, Isola sanoo.