Homottelusta jättiongelma: Ammattilaisliiga ryhtyi koviin toimiin

Tähtipelaaja Izak Rankine saattaa joutua sivuun AFL:n kauden huipennuksesta pelikieltonsa takia.AFL Photos
Julkaistu 58 minuuttia sitten

MTV URHEILU-Reuters

Australialaisen jalkapallon ammattilaisliiga AFL:n kovat rangaistukset homofobisesta kielenkäytöstä saattavat estää sarjan tähtipelaajan mestaruushaaveet.

Tuorein sarjaa ravisteleva kohu saatiin tällä viikolla, kun Adelaide Crowsia edustavan Izak Rankinen seksuaalivähemmistöjä loukkaava kommentti tuli julkisuuteen viime viikonloppuna.

Tähtipelaaja Rankine sai kielenkäytöstään neljän viikon pelikiellon, mikä saattaa viedä häneltä mahdollisuuden pelata kauden loppuhuipennuksessa.

Kyseessä oli puolentoista vuoden sisään jo kuudes tapaus, jossa AFL:n pelaaja joutuu pelikieltoon homofobisen kielenkäytön takia.

Aussifutiksessa on ryhdytty kitkemään syrjivää puhetta kovalla kädellä. Pelikieltojen lisäksi syrjinnänvastainen koulutus on jatkossa pakollista kaikille sarjan toimijoille. Toistaiseksi yksikään AFL-pelaaja lajin historiassa ei ole tuonut esiin seksuaalivähemmistöön kuulumistaan.

Kovin homottelusta annettu rangaistus, kuuden viikon pelikielto, osui viime vuonna St. Kildan hyökkääjälle Lance Collardille. Rangaistusten mittakaava on herättänyt paitsi kiitosta myös kritiikkiä

Voi olla pelaaja, joka iskee toista leukaperiin ja saa siitä ehkä viisi viikkoa, kommentoi Gold Coast Sunsin valmentaja Damien Hardwick.

Jos taas käyttää tällaista kieltä, mitä en sitäkään hyväksy, olemme ehkä maalanneet itsemme vähän nurkkaan rangaistusten pituuden kanssa.

