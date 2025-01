Hollywood-tähtien luottokuvaajan ikuistamat luksustalot muuttuivat tuhkaksi: "Epätodellinen hetki"

Lagosin kuvaamat luksustalot ovat muuttuneet tuhkaksi.

Ammattikuvaaja Marcelo Lagos, 47, tuntee Los Angelesin lähimaastossa sijaitsevat, luksustaloja pursuavat Malibun ja Palisadesin kaupunginosat kuin omat taskunsa.

Uransa Hollywood-tähtien luottokuvaajana tehnyt Lagos on kuvannut jo vuosia supertähtien taloja, kun ne laitetaan myyntiin.

Lagosin asiakkaihin ovat kuuluneet muun muassa kaliforniassa asuvat, Guardians of the Galaxy -elokuvista tuttu ohjaaja James Gunn, Bond-elokuva Elä ja anna toisten kuolla - ja Kerran jossakin -elokuvista tuttu Jane Seymour sekä Entourage-sarjan tähtinäyttelijä Jeremy Piven.

Kun Kalifornian historiallisen mittavat metsäpalot alkoivat, ja luksusalueiden taloja alkoi kaatua kuin domino-paloja, tunsi Lagos suurta epäuskoa ja surua.

– On ollut surullista todistaa tätä. Nämä kodit eivät ole vain rakennuksia, vaan ne edustavat vuosien kovaa työtä, henkilökohtaisia muistoja ja unelmia. Niiden tuhoutumisen näkeminen on musertavaa sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Kodit ovat ikonisia maamerkkejä, on uskomaton nähdä niiden tuhoutuvan, Lagos kertoo.

Video: Marcelo Lagos näki omin silmin, kuinka uusi tulipalo alkoi.

"Se oli epätodellinen hetki"

Lagos kuvailee näkyä Los Angelesissa kuin sota-alueeksi. Paikalliset ovat järkyttyneitä tapahtuneesta.

– On sydäntäsärkevää ajatella niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat menettäneet kotinsa ja yhteisönsä. Tällaisina aikoina kuitenkin näkee, kuinka yhteisö kokoontuu auttamaan toisiaan parhaansa mukaan.

Lagos asuu suomalaisen vaimonsa sekä tyttärensä kanssa Los Angelesin länsipuolella Del Reyn alueella. Perheen oma koti on sen verran kaukana metsäpaloalueista, ettei heidän tarvitse pelätä välitöntä vaaraa.

Lagosin lähialueella elämä onkin näyttänyt ainakin ulospäin suhteellisen normaalilta.

– Viime viikolla täällä näkyi taivaalla paljon savua. Suurimmat häiriöt liittyvät täällä koulujen sulkemiseen ja huonoon ilmanlaatuun. Vaikutusalueilla ihmiset kohtaavat aivan erilaisia haasteita, kuten sähkön, veden ja kaasun puutetta.

Lagosiin on tehnyt vaikutuksen se, kuinka paikalliset auttavat toisiaan.

"Odotan olevani osa jälleenrakennusprojektia"

Hänen mukaansa ulkopuolisilla ei ole pahimmille metsäpaloalueille asiaa. Tilanteen vakavuus iski vasten kasvoja, kun hän ajoi viime viikolla kuvausmatkallaan kiertotien kautta kohteeseen Malibussa ja näki omin silmin karut olosuhteet.

– Koska Pacific Coast Highway Malibuun oli suljettu, jouduin käyttämään pidempää reittiä kanjonien kautta. Ylitettyäni kanjonit näin uuden valtavan tulipalon alkamassa. Se oli epätodellinen hetki.

Lagos uskoo, että katastrofista toipuminen vie kaupunkilaisten keskuudessa aikaa. Hän ei kuitenkaan epäile hetkeäkään, etteikö metsäpalojen tuhoamille alueille aleta rakentamaan pian uutta.

– Luksuskiinteistöjen kysyntä Los Angelesissa on yhä vahvaa ja uskon vahvasti, että ihmiset rakentavat kaiken uudelleen. Valokuvaajana odotan olevani osa tätä jälleenrakennusprojektia, dokumentoimassa uusia koteja, jotka nousevat tuhkasta.