Holly laittoi eyelineria hurjin seurauksin: "En nähnyt mitään, kaikki oli mustaa"

Los Angelesista kotoisin oleva Holly Rogers, 29, valmistautui 8. huhtikuuta illalliselle ystäviensä seurassa. Hän oli päättänyt kuvata meikistään kauneusvaikuttajien kustannuksella pilailevan videon ystävilleen, mutta tilanne otti aivan uudenlaisen suunnan, kun Holly piirsi itselleen näyttävät kissarajaukset. Hollyn hurjasta kokemuksesta eyelinerin kanssa uutisoi muun muassa New York Post .

Neste tuntui kuin roskalta silmässä

Hollyn rauhallinen suhtautuminen yllätti

Hollyn hurjaa hetkeä eyelinerin kanssa on verrattu esimerkiksi Billie Eilishin hitin ”When the part’s over” dramaattiseen musiikkivideoon , jossa Eilish juo mustaa nestettä, jota sitten alkaa valua hänen silmistään vuolaana kyynelnorona laulajan laulaessa kameralle.

"Älä sano Nyx"

Holly julkaisi omat kauhunhetkensä TikTokiin, jossa sen on nähnyt yli 6,8 miljoonaa käyttäjää. Moni on kommentoinut videota inhonsekaisin tuntein, kun taas moni on kummastellut Hollyn kykyä pysyä rauhallisena pelottavassa tilanteessa.