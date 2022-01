Yli puolet johtajista harkitsee alanvaihtoa – Sairaanhoitajaliiton kyselyssä huolestuttavia merkkejä

Suomen hoitajapula on ollut varsinkin korona-aikana suuri puheenaihe, vaikkakin Tehy ry:n puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan hoitajapula on kalvanut Suomen terveydenhuoltoa jo vuosien ajan.

Sairaanhoitajaliitto on kartoittanut syitä resurssipulan taustalla kysymällä henkilöstötilanteesta ja johtamistyöstä hoitoalan esihenkilöiltä ja johtajilta.

Valtaosalla johtajista ei ole aikaa johtamiseen

Heikohkon johtamisen taustalla voi olla Sairaanhoitajaliiton kyselyn mukaan se, että esihenkilöiden vallan ja vastuun välillä on epäsuhta, muun muassa byrokratian takia.

Yli 55 prosenttia kokee, että he eivät voi työajan puitteissa tehdä työtään riittävän hyvin.

Miksi aika ei riitä johtamiseen?

Suurilta osin ongelman taustalla on nimenomaan resurssipula.

13, 5 prosenttia vastaajista kertoo, että resurssipulan vuoksi he joutuvat tekemään töitä myös vapaa-ajallaan. Yli 14 prosenttia kertoo tehneensä itse sairaanhoitajan tain jollekin muulle kuuluvia työtehtäviä resurssipulan vuoksi.

Neljännes vastaajista on sitä mieltä, että heidän työyksikössään perusmiehitys on korkeintaan tyydyttävällä tasolla.

Yli puolet johtajista haluaa vaihtaa alaa

Korona-aika on ollut monille hoitajille viimeinen naula arkkuun, ja moni hoitaja onkin päätynyt vaihtamaan alaa.

Eikä vain hoitajien, vaan myös johtajatasolla. Kyselyn mukaan vajaa puolet johtajista on pohtinut vaihtavansa alaa, mutta harkitsee sitä vielä.

– Kun hyvin kriittisen hoitoalan johtajista lähes puolet on ajatellut alanvaihtoa, on selvää, että heidän työoloihinsa ja edellytyksiinsä hoitaa työnsä on puututtava välittömästi, Hahtela toteaa.