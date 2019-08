Hoitoalalla huutava pula työntekijöistä, ministeri Kiuru tärkeimmästä lääkkeestä: "Se on merkittävä startti"

– Helppoa se ei ole eikä sitä varmasti ole parantanut keskustelu, joka ollaan käyty vuosien varrella. Riittävistä resursseista ja hoitajamitoituksesta alkaa olla mielipide kaikilla suomalaisilla. Nyt on aika säätää hoitajamitoitus sitovasti lakiin, näin ollaan tekemässä, Kiuru sanoo.

Hoitajien löytyminen ei ole helppoa, mutta Kiuru painottaa, että tärkein asia on määräaikaisuuksien poistaminen.

– Ensimmäinen ja tärkein asia on se, että joudumme tunnustamaan, että hoitoalalla on paljon määräaikaisia työntekijöitä, joilla ei kaikilla ole edes kokopäiväistä työtä. Tältä osin ensimmäinen tehtävä on tietysti se, että saadaan kokopäivätyösuhteet kaikille hoitajille. Tästä tulee jo merkittävä startti 4000 hoitajan työpanoksen hankkimiseksi, hän sanoo.