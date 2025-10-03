Helsingin Jalkapalloklubi on Kansallisen liigan mestari. HJK varmisti toisen peräkkäisen mestaruutensa 2–2-tasapelillä sarjakolmonen Åland Unitedin vieraana. HJK voitti pari viikkoa sitten jo Suomen cupin.
Helsinkiläiset menivät Maarianhaminassa johtoon puolen tunnin kohdalla Jenna Topran nostettua pallon yli Lilja Niirasen. Juuri ennen taukoa Violah Nambi murtautui laidasta ja vapautti Sara Nordinin tasoittamaan 1–1:een.
Vajaan tunnin kohdalla HJK:n Lotta Kalske sai rangaistusalueella jalan vapaaksi ja laukoi vieraat uudestaan karkumatkalle, mutta runsaat kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa Nordin ohjasi kulmapotkusta Unitedin uudestaan tasoihin.
Tasapelipisteen myötä HJK:n ero toisena olevaan KuPSiin kasvoi tavoittamattomaksi, kun sarjaa on pelaamatta kaksi kierrosta.
Kärkikaksikko kohtaa toisensa reilun viikon kuluttua Helsingissä, ja Kansallisen liigan kausi pelataan päätökseen 18. lokakuuta.