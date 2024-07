HJK:n 18-vuotias suomalaislupaus lähtee ulkomaille

Ezehin lainasopimus on yksivuotinen. Rakow maksaa lainasta HJK:lle pienen korvauksen. HJK:n mukaan sopimukseen sisältyvän osto-option korvaus on hyvin merkittävä.

Rakowin on lunastettava osto-optio 20.3.2025 mennessä. Jos se ei käytä optiota, palaa Ezeh välittömästi HJK:n vahvuuteen.

– Puolaan siirtyminen on itselleni upea mahdollisuus. Seura on noussut muutama vuosi sitten pääsarjaan ja menestynyt siellä todella hyvin. Odotan innolla, että pääsen pelaamaan ja näyttämään taitoni. Ensiarvoisen tärkeää on tehdä jokapäiväinen työ huolellisesti ja mahdollisimman hyvin. Pyrin myös oppimaan kieltä nopeasti, jotta arki lähtisi rullaamaan, Ezeh toteaa HJK:n tiedotteessa.