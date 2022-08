HJK-luotsi näpäytti Mourinhon luotsaamaa AS Romaa nolosta sukelluksesta – "Huonoja muistoja tekonurmipelaamisesta"

HJK kohtaa 8. syyskuuta alkavassa lohkovaiheessa AS Roman lisäksi bulgarialaisen Ludogoretsin ja espanjalaisen Real Betisin. Joukkueet arvottiin C-lohkoon.

– Siellä on aika kokeneita ja paljon voittaneita valmentajia, Mourinho Romassa ja (Mauricio) Pellegrino Betisissä. Ludogorets on suurelle yleisölle tuntematon, mutta on aika kokenut eurojoukkue, HJK-luotsi Koskela kommentoi MTV Urheilulle heti arvonnan jälkeen.