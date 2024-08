Hizbollah kertoo tehneensä suuren lennokkihyökkäyksen Israeliin

Hizbollahin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta kun järjestö hyökkää kyseistä tukikohtaa vastaan.

Hizbollah ja Israel ovat tulittaneet toisiaan lähes päivittäin sen jälkeen kun Gazan sota yli kymmenen kuukautta sitten alkoi. Libanonissa on uutistoimisto AFP:n tilastojen mukaan kuollut tulituksen seurauksena yli 560 ihmistä. Valtaosa kuolleista on ollut taistelijoita, mutta myös pitkälle yli toista sataa siviiliä on menettänyt henkensä.