Israelilaispäällikkö: Sota Israelin ja Libanonin rajalla entistä todennäköisempi

Sodan syttyminen Israelin ja sen pohjoisen naapurimaan Libanonin rajalla on entistä todennäköisempää, arvioi Israelin asevoimien esikuntapäällikkö Herzi Halevi.



– Sodan syttymisen todennäköisyys tulevien kuukausien aikana on paljon suurempi kuin se on ennen ollut, Halevi sanoi keskiviikkona lausunnossa vieraillessaan Israelin pohjoisosissa.



Yhteenotot Israelin ja Libanonin rajalla ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuussa ja Israel aloitti massiivisen sotaoperaation Gazassa.



Äärijärjestö Hizbollah on tehnyt Libanonista raketti-iskuja Israeliin säännöllisesti. Israel on puolestaan tehnyt iskuja Hizbollahin kohteisiin Libanonissa ja Syyriassa. Viime viikolla Hizbollah kertoi Israelin tappaneen järjestön johtoon kuuluneen komentajan ilmaiskussa Etelä-Libanonissa.



Gazan sodan alkamisen jälkeen tulitus rajan yli on tappanut Libanonissa yli 190 ihmistä, heidän joukossaan yli 20 siviiliä, kertoo uutistoimisto AFP. Pohjois-Israelissa ainakin yhdeksän sotilasta ja kuusi siviiliä on Israelin viranomaisten mukaan saanut surmansa.



EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on painottanut, että Libanonin vetämistä mukaan Israelin ja Hamasin väliseen sotaan tulisi välttää.