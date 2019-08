Historiallinen veto tanskalaispankilta: Äveriäät asiakkaat joutuvat maksamaan talletuksistaan pankille

Jyske Bankin mukaan miinuskorkoa joutuvat maksamaan ne henkilöasiakkaat, joiden talletukset ylittävät 7,5 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin miljoona euroa. Tämän rajan ylittävistä talletuksista peritään oletusarvoisesti -0,6 prosentin vuosikorkoa. Rajan alle jäävien talletusten korko on tasan nolla.

Kyse on niin sanotuista vaadittaessa maksettavista talletuksista. Pankin pitää pyydettäessä maksaa talletus takaisin vuorokauden kuluessa irtisanomisesta. Normaaleissa talletuksissa on määräaika, joka on määritetty sopimuksessa.