Historiallinen Artemis-lento lähestyy Kuuta: "13 anomaliaa havaittu"

Artemis 1 koostuu SLS-laukaisuraketista ja sen kärjessä olleesta miehittämättömästä miehistö- ja huoltoalus Orionista. Space.com kirjoittaa, että Orion-alus on ylittänyt sille asetetut odotukset avaruudessa.

Nasan mukaan Orion on tavoitteiden mukaisesti tekemässä ohituksen Kuusta ylihuomenna. Tällöin se pyörähtää vain 130 kilometrin etäisyydellä Kuun pinnasta. Lähiohituksen yhteydessä Orionin moottorin on määrä tehdä merkittävä 2,5 minuuttia kestävä polttotesti. Uusia polttotestejä on tarkoitus tehdä myöhemmin lennolla.