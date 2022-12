Nasan Orion-kuukapseli palasi Maahan - miehitettyä Artemis II -lentoa yritetään vuonna 2024

Miehittämätön Artemis I -tehtävä laukaistiin 16. marraskuuta. Orion on tarkoitettu nelihenkiselle miehistölle, mutta tällä lennolla on ollut ihmisten sijasta kolme testinukkea. Nukkejen avulla on mitattu muun muassa kosmisen säteilyn määrää pitkällä avaruuslennolla.