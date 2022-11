Jättisysäys: Nasan kaikkien aikojen suurin raketti, Artemis 1 aloitti matkansa kohti Kuuta – tältä se näytti

Aamuyhdeksältä keskiviikkona Yhdysvaltojen Kennedy Space Centeristä Floridasta matkaan lähtenyt alus aloitti Nasan uuden Artemis-lippulaivaohjelman. Miehittämättömän avausmatkan Kuuhun on määrä kestää noin 25 päivää.

Artemis-ohjelman tarkoituksena on ajan myötä palauttaa ihminen Kuuhun. Myöhemmin ohjelmassa on vuorossa miehitetty lento Kuun kiertoradalle ja lopulta ihmisen paluu Kuun pinnalle. 2020-luvun puolivälissä Kuuhun on määrä viedä myös ensimmäinen nainen sekä ei-valkoinen henkilö.