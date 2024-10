Hissijoukkue nousee Veikkausliigaan

KTP:llä on 54 pistettä ja kaksi ottelua jäljellä. Jarolla on 51 pinnaa ja se pelaa enää yhden ottelun.

KTP:n maaliero on tällä hetkellä plussalla 38 maalia, Jarolla 18.

Jaro kiinni karsintapaikassa

Sarjakolmonen Jippo voi vielä tavoittaa Jaron. Joensuulaisseura Jipolla on viisi pistettä Jaroa vähemmän ja kaksi matsia vielä pelaamatta. Jaron kakkospaikka on kuitenkin todennäköinen.

Putoajan paikalla Veikkausliigassa on tällä hetkellä tammisaarelainen EIF. Viimeistä edellisellä sijalla on FC Lahti, mutta IFK Mariehamn on sitä vain yhden pisteen edellä.