Hilla Uusimäki jysäytti kahden vuoden edestä: "Sitten on juoksijassa vika"

Hilla Uusimäki täräytti Tampereella kauden kotimaisen kärkituloksen ja hilasi itsensä Suomen kaikkien aikojen tuloslistalla kolmanneksi ajalla 54,94.

Uusimäki kiilasi kaikkien aikojen listalla juuri valmentajansa Petra Stenmanin edelle, joka riensikin onnittelemaan suojattiaan heti maaliintulon jälkeen.

– Se on ollut tämän kesän tavoite. Kyllä me molemmat ollaan tiedetty, että potentiaalia on siihen, Uusimäki kertoo keskellä kuumaa Ratinan stadionia.

Uusimäki paransi omaa ennätystään tasan neljä kymmenystä.

– Oli ensimmäistä kertaa tänä kesänä oikeasti loppuvahva ja rohkea juoksu. Sillä se tuli, Uusimäki kertaa kierrostaan.

– Uskon, että alku oli aika normaali, mutta loppu tuli selkeästi paremmin.

Oliko siihen jotain syytä?

– Olin päättänyt, että tänään juoksen oikeasti rohkeasti. Jos ei tulosta tule tänään, niin sitten on juoksijassa vika, Uusimäki linjaa.

Uusimäki on tehnyt uutta tulemista nyt kolme vuotta. Ajat ovat parntuneet vuosi vuodelta, mutta nyt jysähti kertaheitolla maailmanluokan tulos. Maailmanlistalla suomalainen kipusi sijalle 29.

– Viime vuonna tuntui, että pystyisi tällaisiin aikoihin, mutta jäi piippuun. Ei vain ollut sellaista varmuutta aitojen kanssa. Nyt tuntuu, että on päässyt ulosmittaamaan tulosta kahden vuoden edestä, vantaalainen iloitsee.

Uusimäen kesän päätavoite on asetettu Tokion MM-kilpailuihin, minkä rankingia ajatellen uusi ennätys tekee hyvää. 29-vuotias juoksija uskoo, että 55 sekunnin alitus avaa myös uusia ovia parempiin kilpailuihin Euroopassa. Sitä myötä tähtäimessä on entistä parempia aikoja. Huippujuoksun myötä Viivi Lehikoisen Suomen ennätyskään ei ole enää kuin 54 sadasosan päässä.

– Kun olosuhteet osuu kohdilleen, niin en usko että tässä oli maksimi. Toki näissä ajoissa puoli sekuntia on jo aika paljon. Siellä se SE-aika odottaa. Jos ei tänä kesänä, niin toivottavasti ensi kesänä, Uusimäki sanoo.