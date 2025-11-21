Supersuurpujottelun hallitseva olympiavoittaja Lara Gut-Behrami kärsi vakavaksi ennakoidun polvivamman harjoituksissaan Yhdysvalloissa.
Vamma voi pilata 34-vuotiaan sveitsiläisen kilpailukauden, jonka tämä on sanonut olevan uran viimeinen.
Sveitsin hiihtoliiton mukaan Gut-Behrami loukkaantui torstaina Coloradon Copper Mountainin rinteissä. Liiton mukaan vamma on Gut-Behramin vasemmassa polvessa. Vamman vakavuus selviää tarkemmissa tutkimuksissa, jotka tehdään Sveitsissä. Hänellä epäillään saaneen polvivamman lisäksi aivotärähdyksen.
Gut-Behrami voitti naisten supersuurpujottelun Pekingin olympialaisissa vuonna 2022. Helmikuussa ovat vuorossa Milano-Cortinan olympialaiset.
Alppihiihdon supertähtikaartiin kuuluva Gut-Behrami voitti maailmancupin kokonaiskilpailun kausina 2015–2016 ja 2023–2024. Viime kaudella hän oli kokonaiskisan toinen.