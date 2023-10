Hiihdon kohusääntö puraisi heti – hylätty norjalaistähti murtui kyyneliin: "Emme yritä huijata"

Tulevana hiihtourheilukautena on kiellettyä käyttää fluorivoiteita. Taustalla on EU:n uusi laki. Urheilijoiden sukset ovat syynissä kilpailujen yhteydessä ja jo heti kauden avauskilpailussa yksi urheilija jäi kiinni rikkomuksesta. 31-vuotias norjalainen Mowinckel oli suurpujottelun avauslaskun jälkeen kuudentena, mutta hänet hylättiin suksien testauksen jälkeen.

– Emme tietenkään yritä huijata. Olen varma, että on käynyt vahinko. Tuomaristo selitti määrän olleen niin suuri, ettei se ollut voinut tulla rinteestä, vaan sen on täytynyt olla levitettynä suksiin, Mowinckel sanoi.

– Ajattelen, että varusteissa on ollut fluorijäämiä. Sitä ei saa tapahtua kisassa, meidän täytyy selvittää, mitä on tapahtunut. Emme yritä huijata, sillä se on pahinta, mitä tiedän, Mowinckel jatkoi.