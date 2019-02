Hiihtolomailijoille luvassa kaikkea loskasta paukkupakkasiin – jopa -20 etelässäkin!

– Maanantain vastaisena yönä pakkanen voi olla kireä etelässäkin, mutta maanantaina sää jo lauhtuu. Oulun korkeudella on maanantaina ja tiistaina suojaa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Tiistaina lämpötila on etelässä pari astetta nollan yläpuolella, nollarajan ollessa Oulun korkeudella. Etelä-Lapissa on pakkasta 2–5 astetta. Pohjois-Lapissa pakkasta on 10–15 astetta.