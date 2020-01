Huominen voi olla talven tähän asti kylmin päivä pohjoisessa – yöllä pakkasta on hyytävät –40, etelässäkin voi tulla huomenna lunta

Pakkanen paukkuu pohjoisessa

– Pohjoisessa on tällä hetkellä korkeapaineen selänne ja sää on heikkotuulinen ja selkeä. Lapin selkeillä alueilla on jo tänään mitattu yli 30 asteen pakkasia. Esimerkiksi Muoniossa pakkasta on ollut 33,4 astetta. Ensi yönä hätyytellään –40 astetta. Tämän talven toistaiseksi kylmin lämpötila on ollut 37 astetta, eli se saattaa rikkoutua seuraavan vuorokauden aikana.