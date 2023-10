Jymy-yllätys: 23-vuotias norjalaistähti ilmoittaa lopettavansa uransa välittömästi – syynä lihava riita

Braathenin ja hiihtoliiton kiistan taustalla on pitkään jatkunut vääntö mainoskuvauksista, joihin alppihiihtäjällä ei ollut liiton lupaa. Braathen esiintyi vaatemerkki J. Lindebergin mainoksessa, vaikka Norjan liitolla on sopimus Helly Hansenin kanssa. Braathen on ilmaissut olevansa tyytymätön liiton urheilijasopimukseen.