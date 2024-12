Helsingin IFK on tehnyt loppukauden mittaisen kontrahdin puolustaja Petteri Nurmen kanssa.

Nurmi ja HPK purkivat aiemmin päivällä osapuolten välisen sopimuksen. Nurmi, 22, jäi osaltaan vähäiselle vastuulle alkukauden aikana Kerhossa ja hän ehti piipahtaa lainalla toisen liigaseuran Vaasan Sportin nutussa.

Nurmi on nakuttanut alkukauden 26 liigaottelussa tehot 1+9=10.

– Hienoa olla täällä. Tämä on hyvä mahdollisuus itselleni näyttää ja saan uuden startin kaudelle, Nurmi kommentoi HIFK:n verkkosivuilla.

– ”Nurtsi” on erittäin hyvä kiekollisen pelin omaava ja vahvasti urallaan eteenpäin menevä pelaaja. Meille tärkeää kaikkien pelaajien kohdalla on se, että kasvua sisältäpäin tulisi kauden aikana. Petteri haluaa ottaa uusia steppejä urallaan ja uskon, että me pystymme tarjoamaan siihen oikean ympäristön. ”Nurtsi” tuo ennen kaikkea oikeanlaista kilpailua joukkueeseen ja sitä kautta vahvistaa joukkuetta entisestään, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen avaa.

Nurmi debytoi heti lauantaina HIFK:n takalinjoilla, kun hänet on merkattu samaan pakkipariin toisen nuoren puolustajan Aron Kiviharjun kanssa. Nurmi kantaa HIFK:ssa numeroa 8.

HIFK kohtaa tänään kotonaan KalPan. Ottelun kokoonpanot löytyvät täältä.

Suomi sivuun

Illan liigakierroksella nähdään useita kovan luokan mittelöitä. Näistä yksi käydään Espoon Metro Areenalla, missä Kiekko-Espoo kohtaa Ilveksen.

Ilves koki ottelun alla ikävän takaiskun, kun joukkueen avainhyökkääjä Eemeli Suomi tipahti vahvuudesta sivuun.

Ilves joutuu nyt tekemään melkoisia paikkoliikkeitä. Normaalisti puolustajana viilettävä Juho Rautanen on merkattu Ilveksen nelosketjun laitaan.

Ilveksen ja Kiekko-Espoon ottelun kokoonpanot löytyvät täältä.

SM-liigassa pelataan tänään täysi kahdeksan ottelun kierros. Pelit alkavat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kello 17. Kärppien ja Lukon mittelö alkaa tuntia myöhemmin kello 18.

SM-liigan lauantain 14.12.2024 kierros:

Kello 17.00

HIFK–KalPa

JYP–Jukurit

K-Espoo–Ilves

KooKoo–TPS

Pelicans–HPK

SaiPa–Ässät

Sport–Tappara

Kello 18.00

Kärpät–Lukko