Jääkiekon SM-liigassa mennään tänään kuudella paikkakunnalla. Mielenkiinto kohdistuu etenkin Tampereelle, jossa kohtaa jumbokaksikko, eli Ilves ja HIFK.
Nokia-areenassa on ennakkoarvioiden mukaan alle 7 000 katsojaa, kun suuret iskevät yhteen. Joukkueet ovat peräkanaa sijoilla 15 ja 16.
Ensimmäinen maali nähtiin erän loppupuolella, kun hiljattain pätkäsopimuksen Ilvekseen tehnyt konkari ja maalitykki Olli Palola onnistui heti kauden avausottelussaan. Hyökkääjä on kaksinkertainen SM-liigan maalikuningas. Palola nippasi kiekon verkkoon aivan lähietäisyydeltä.
Ilveksen 1–0-johdossa lähdettiin ensimmäiselle paussille.
1:07Olli Palola osuu heti Ilvekselle
Mikkelissä kohtaavat yllättäjä-Jukurit ja kurssiaan oikonut Kärpät. Erän loppupuoliskolla puolustaja Markus Nutivaaran maalia katseltiin pitkä tovi videolta.
Tuomaristo ehti ensin hylätä Kärppien 2–1-maalin, mutta oululaisten haasto onnistui: tuomio muuttui "hovissa", ja Kärpät siirtyi 2–1-johtoon. Jukurit-valmentaja Jonne Virtanen penäsi selityksiä ratkaisun jälkeen.
Voit katsoa kiistanalaisen maalitilanteen pääkuvan videolta.
Jukurit tuli vielä tasoihin erän lopussa. Tauolle lukemissa 2–2.