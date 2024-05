HIFK-pesti tutulle kasvolle – nähtiin pelaajauralla myös Leijonissa

Viitaluoma on aiemmin valmentanut HPK:n junioreita vuodesta 2019 eteenpäin. Viime kaudella hän toimi seuran U20-SM-sarjajoukkueen päävalmentajana.

– Minulla on pitkään ollut unelma päästä takaisin HIFK:hon. Täältä on paljon muistoja, ihmisistä pidetään hyvää huolta, enkä voinut jättää tilaisuutta käyttämättä. Valmennusfilosofiani ydin on laadukkaan arjen rakentamisessa. Yksittäisen pelaajan kehittäminen tapahtuu nimenomaan kovan työnteon kautta. Matsitulokset kertovat sitten myöhemmin missä mennään, Viitaluoma kommentoi tiedotteessa.