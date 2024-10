HIFK-kulttipelaajan juhlaillassa erikoistapaus – Ville Peltonen näki: "Konnamainen temppu"

Åsten on edustanut SM-liigassa uransa aikana ainoastaan Helsingin IFK:ta. Alempien hyökkäysketjujen likaisen ja rasvaisen työn tekijä tunnetaan kulttipelaajana, joka jakaa voimakkaasti mielipiteitä.

– Kyllä "Muuli" on sellainen taistelun ilmentymä ja hän on lyönyt itsensä tälle seuralle likoon joka vuosi. Hän pelaa tällä hetkellä hyvää kautta ja tekee tärkeitä asioita. Muulilta tarvitaan paljon suunnannäyttöä meillä. Hän ymmärtää hyviä jatkumoita ja on meille tärkeä pelaaja tuonne koppiin, Peltonen sanoi.