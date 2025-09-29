SM-liigan HIFK hankki riveihinsä puolustajat Matias Rajaniemen ja Ilari Kapasen.
Rajaniemen, 23, sopimus on voimassa vain marraskuun ensimmäiseen päivään saakka loppukauden optiolla. Kapasen sopimus päättyy marraskuun 1. päivä.
Rajaniemi pelasi viime kaudella Pohjois-Amerikan AHL-liigan Bridgeport Islandersissa ja ECHL-liigan Worcester Railersissa. Kapanen, 18, siirtyy HIFK:hon SHL:n Timråsta.
HIFK kärsii tällä hetkellä pahoista loukkaantumisista. Joukkueesta on sivussa viisi puolustajaa.
– Ilari Melartin ja Aron Kiviharjun odotetaan palaavan tositoimiin vielä lokakuun aikana, HIFK:n tiedotteessa sanotaan.
Ilari Kapanen on ex-jääkiekkoilija Kimmo Kapasen poika. 18-vuotias Kapanen debytoi viime kaudella SHL-liigassa pelaten sarjassa kolme ottelua.
Rajaniemi on pelannut Liigaa 200 ottelua SaiPan ja Pelicansin riveissä.