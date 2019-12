Hieno kunnianosoitus! Kouluampumisessa henkensä uhrannut Riley ikuistettiin jedimestariksi

"Riley Howell on sankari."

"Itkin, kun kuulin siitä"

Seitsemän kuukautta kuolemansa jälkeen Star Wars -faniksi tunnistautunut Howell on saanut kunnianosoituksen elokuvan tuotantoyhtiö Lucasfilmiltä. Tapauksesta kertoo The Guardian .

Howell on ollut esikuva Ri-Lee Howell -nimiselle hahmolle, joka esiintyy juuri julkaistussa Star Wars: The Rise of Skywalker – Visual Dictionary -kirjassa. Kirja julkaistiin samaan aikaan uusimman Tähtien sota -elokuvan kanssa.