Kärppien hurja lento sen kuin jatkuu – nyt osumaa saa Olli Jokisen Jukurit

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärpät on tällä hetkellä loistoiskussa. Kärpät kaatoi muun muassa viime viikolla Lukon ja Tapparan. Liito on jatkunut myös tällä viikolla. Kärpät voitto keskiviikkona JYPin tyylipuhtaasti 4–0. Perjantaina Kärpät on möyhentänyt Mikkelissä Olli Jokisen luotsaamaa Jukureita. Ville Leskinen tykitti avauserässä 1–0-maalin. Lisää tuli toisessa erässä, kun Ludwig Byström jysäytti terävällä laukauksella kiekon ylänurkkaan. Video Kärppien illan toisesta osumasta näkyy jutun yläreunasta.