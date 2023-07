Henriksson: Purran irtisanouduttava rasismista: "RKP:lle aivan ehdotonta"

– En ole itse nähnyt missään sellaista kirjoitusta tai kannanottoa, että irtisanoutuu rasismista. Se olisi tässä nyt tärkeää riippumatta siitä, kuka on nimimerkki “riikan” takana, Henriksson sanoo MTV Uutisille.

Henrikssonin mukaan asia on RKP:lle ehdoton.

– Hallituksen kannalta tämä on varsin tärkeä ja keskeinen asia. Ja RKP:lle ja RKP:n eduskuntaryhmälle myös aivan ehdotonta. Emme hyväksy minkäänlaisten rasistista ajattelutapaa, ja jotta pääsisimme eteenpäin, olisi hyvä saataisiin selkeys myös tähän.

– Se jää sitten nähtäväksi. Mielestäni tässä on niin perustavanlaatuisista asioista kysymys.

"Tilanne ei ole helppo"

– Mielestäni on tärkeämpää nyt se, että valtiovarainministeri ja puolueen puheenjohtaja Purra selkeästi ottaa etäisyyttä kaikenlaiseen rasismiin.

– Se mitä nimimerkillä “riikka” on kirjoittanut 15 vuotta sitten olivat järkyttäviä tekstejä. Se, että valtiovarainministeri Riikka Purra on ottanut etäisyyttä kaikenlaiseen väkivaltaan, on hyvä asia sinänsä, Henriksson toteaa.