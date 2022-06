Henriika saa runsaasti kirjalähetyksiä – tai saisi, jos Posti toimittaisi ne perille: "Niitä on kuskattu Kuusamoon, jossa en ole edes käynyt"

Henriika Tulivirta on saanut pettyä Postin toimintaan toistuvasti. Jo kolmen vuoden ajan Posti on aiheuttanut päänvaivaa muun muassa väärinohjatuilla lähetyksillä ja takkuavalla asiakaspalvelulla.

– Paketteja on kadonnut, ja niitä on joutunut johonkin ihmeelliseen lajittelu- ja rekisteröintilimboon viikoiksi. Niitä on kuskattu Kuusamoon, jossa en ole edes käynyt, Tulivirta luettelee MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmalle.