Henri Tannerin perheenjäsenistä on tullut tärkeitä Sointu Borgille – tähtiopettajan lapset tuurasivat tuomareitakin: "Tuli aika kovaa kritiikkiä"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma on edennyt puoliväliin ja sunnuntaina 22. lokakuuta ohjelman joutuivat jättämään tuomaripisteiden sekä yleisöäänien perusteella yrittäjä Sointu Borg ja Henri Tanner .

Kaksikko kertoi tiistaina 24. lokakuuta Huomenta Suomen haastattelussa, että toipuminen tiukasta TTK-taipaleesta on alkanut. Pari ehti harjoitella yhdessä noin kaksi ja puoli kuukautta, ja viikottain harjoituksia oli jopa parinkymmenen tunnin edestä. Borg kertoi yrittäneensä rentoutua, mutta se ei ole ollut kuitenkaan aivan helppoa.

– Tämä on tosi jännä huomata, että hermostohan on yhä siellä kisassa. Juuri tuossa Henrin kanssa aamulla maskissa puhuttiin, että yöllä heräsi taas siihen, että aivot tapailee koreografioita, vaikka meillä ei nyt ole edes mitään koreografiaa työn alla. Kyllä tässä huomaa sen, että tämä on ollut aika puristus.