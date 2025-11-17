Ajokeli oli onnettomuuden aikaan talvinen, mutta hyvä, eikä tie ollut esimerkiksi märkä tai sohjoinen.

Alavudella Etelä-Pohjanmaalla tapahtui maanantaina aamupäivällä henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari, jossa loukkaantui vakavasti henkilöauton kuljettaja.

Onnettomuus tapahtui aamukymmenen aikaan Virtaintiellä. Päivystävä palomestari Henri Pajander kertoi STT:lle, että toisiaan vastaan ajaneet henkilöauto ja kuorma-auto olivat törmänneet suoralla tiellä.

Henkilöauton kuljettaja loukkaantui Pajanderin arvion mukaan vakavasti, ja hänet vietiin sairaalaan. Autoissa ei ollut kuskien lisäksi muita kyydissä.

Pajander ei osannut sanoa, mistä onnettomuus johtui. Hän ei myöskään tiennyt, kumpi autoista oli ajautunut vastaantulevien kaistalle. Törmäyksen jälkeen kuorma-auto oli ajautunut tieltä menosuunnassa oikealle puolelle ojaan ja henkilöauto jäänyt tielle.

Ajokeli oli Pajanderin mukaan onnettomuuden aikaan talvinen, mutta hyvä, eikä tie ollut esimerkiksi märkä tai sohjoinen.

Tie oli onnettomuuspaikalla poikki noin tunnin ajan pelastustöiden vuoksi.