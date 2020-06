Hengenvaarallinen tilanne tallentui videolle Intiassa: Moottoripyöräilijään suihkutetaan desinfiointiainetta, joka syttyykin tuleen – kuljettaja pelastautui liekeistä

Tartunnat nousussa Intiassa

Intia on pystyttänyt tämän kaltaisia "desinfiointipisteitä" pitkin kaupunkeja koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi WHO on kuitenkin varoittanut alkoholipohjaisen desinfiointiaineen suihkuttamisesta ihmisten päälle.