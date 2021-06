Helteet jatkuvat ja ihmiset parveilevat rannoilla – toimi näin, jos näet jonkun olevan hukkumaisillaan

Tärkeä muistisääntö on hrap.

– Ihan ensimmäiseksi hälytetään rantapelastajille ja soitetaan 112. Sen jälkeen rauhoitetaan kaveri, joka on veden varassa, koska hän on todennäköisesti vähän shokissa, eikä osaa reagoida.

– Sitten on tärkeä ottaa apuväline. Me kannamme pelastuspatukoita mukana, koska pahimmassa tapauksessa ihminen menee veteen perässä, kaveri on shokissa ja painaa hänet pinnan alle. Tietysti pelastus viimeisenä, Lehmusmies sanoo.