HelsinkiMissio käynnistää muutosneuvottelut

Alustavan arvion mukaaan työvoiman vähentämistarve on enintään yhdeksän henkilöä. Välitön sopeuttamistarve on puoli miljoonaa euroa. Muutosten tavoitteena on turvata järjestön elinvoimaisuus ja varmistaa, että auttamistyö voi jatkua myös tulevaisuudessa, tiedotteessa sanotaan.