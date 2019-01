Helsinkiläistapaus antaa iljettävän esimerkin siitä, miten lapsia houkutellaan somessa törkeään hyväksikäyttöön asti

Yritti imarrella itsensä tyttöjen lähelle

Näytteli samalla omaa ystäväänsä

Houkutteli uhrin toistuviin yhdyntöihin

He alkoivat kuitenkin keskustelemaan, ja mies oli muun muassa ”sanonut olevansa onnekas, kun saa olla hänen kanssaan” ja ”luvannut rakastaa häntä tavalla, jolla kukaan muu ei ole häntä aikaisemmin rakastanut”. Piiritys jatkui tässäkin tapauksessa miehen avaaman toisen, toista henkilöä näyttelevän tilin avulla.

Yhteydenottojen seurauksena tyttö lähetti miehelle kuvan itsestään alusvaatteissa ja sukupuolielimistään. Hän myös tapasi miehen tämän asunnossa ainakin yhdeksän kertaa. Tapaamisten aikana mies onnistui puhumaan tytön ympäri suojaamattomaan anaaliyhdyntään ja he koskivat toistensa sukupuolielimiä käsin ja suulla.

"Ei luota enää miehiin"

– Keskittyminen kouluun ja muihin asioihin oli kadonnut. Tämän lisäksi asianomistaja ei luota enää miehiin, koska epäilee kaikkien olevan Safin kaltaisia. Asianomistaja oli myös nähnyt painajaisia, arvosanat olivat laskeneet ja koulussa on kiusattu, hyväksikäytön seurauksia kuvailtiin tuomiossa.

Ei pyrkinyt millään tavoin varmistumaan iästä

– Safi ei ole todetuista olosuhteista huolimatta pyrkinyt millään tavoin varmistumaan asianomistajan iästä vaan hän on ottanut yhteyttä ja pian keskustelun aloittamisen jälkeen lähettänyt muun muassa siittimen kuvia. Safin on siten tullut pitää varsin todennäköisenä, että asianomistaja on ollut alle 16-vuotias, oikeus arvioi eräästä tapauksesta.