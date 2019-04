Helsinki-Vantaan lentokentällä toimii yksi maailman suurimmista ilmailualan yrityksistä – mikä on GA Telesis?

Yhdysvaltalainen GA Telesis on yksi maailman suurimmista ilmailualan yrityksistä. Vantaalla korjataan lentokoneiden moottoreita, mutta myös moottoreiden osia sekä muita lentokoneen osia. Lentokoneen moottorissa on yli 20 000 osaa. Asiakkaat ovat ympäri maailmaa.

10 000 neliömetrin korjaamotiloissa vallitsee rauhallisuus ja hiljaisuus. Työ on pääosin pikkutarkkaa käsityötä.

Ilmailuala on erittäin säädeltyä. Viranomaisvalvontaa ja sisäistä valvontaa suoritetaan kaikessa toiminnassa kertoo GA Telesiksen tuotantopäällikkö Lasse Nyman.

– Tällä hetkellä meillä on noin 150 työntekijää ja tänä vuonna palkkaamme noin 30 asentajaa ja muuta työntekijää lisää. Rekrytointia on koko ajan ja tällä alalla on enemmänkin ehkä pula hyvistä työntekijöistä. Seuraavan viiden vuoden aikana työntekijöiden määrä tulee tuplaantumaan, kertoo Nyman.