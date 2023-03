Helsinki-Vantaan lentoasemalla aloitti lentoasemapappi – tämä tehtävä on ollut mieleenpainuvin

Lentoasemapappi on tuttu näky monissa muissa maissa, mutta Suomessa se on uutta.

Similältä on toivottu kiireetöntä läsnäoloa. Kohtaamisia on ollutkin monenlaisia. On autettu matkalaukun etsinnässä, keskusteltu lentopelosta tai katsottu äidin pienten lasten perään.