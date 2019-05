Helsinki teki poliisille tutkintapyynnön kaupungin omista päiväkodeista – selvitys paljasti 71 päiväkotia, jotka toimivat ilman rakennusvalvonnan lupaa

Kyseessä ei tahallinen teko

Rakennusvalvonta on tunnistanut 31 kaupungin päiväkotitilaa sellaisiksi, joissa tarvitaan toimenpiteitä tilojen saattamiseksi vastaamaan rakennusmääräyksiä. Kuuden osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä. Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa.

– Rakennusvalvontaviranomainen on toiminut lain mukaisesti, kun se on saattanut myös kaupungin omat toimet esitutkinnan kohteeksi. Nyt on muiden viranomaisten tehtävänä katsoa, ylittyykö asiassa tutkinta- tai syytekynnys, pormestari Jan Vapaavuori toteaa tiedotteessa.