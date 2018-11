Helsinki täyttyy ensi viikolla Euroopan huippupoliitikoista ja mediasta – EPP:n kokous tuo kaupunkiin muun muassa Merkelin, Orbanin ja Junckerin

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että pääministerillä on tiedossa tiiviitä tapaamispäiviä, kun hän tapaa muun muassa Merkelin, Orbanin ja EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnierin.

Hermokeskuksena täysistuntotila



Keskiviikkona ja torstaina järjestettävä EPP:n puoluekokous on Suomen mittakaavassa varsin suuri poliittinen tapahtuma, kertoo kokoomuksen kansainvälisten asioiden sihteeri Minja Timperi. Vieraiden kokonaismäärä on 2 000:n ja 3 000:n välillä. Median edustajia on tulossa noin 400.